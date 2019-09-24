ИА «Ореанда-Новости» В октябре в римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге пройдёт цикл концертов «Время органа».

Выступления состоятся 4 октября (Глеб Никулин (орган)), 5 октября (Елена Антипина (орган)), 11 октября (Николай Андреев (скрипка), Лилия Кузнецова (орган)), 12 октября (Томаш Ярош (баритон), Наталья Михайлова (орган)), 18 октября (Александр Майкапар (орган)), 19 октября (Никита Захаров (баритон), Екатерина Маришкина (орган)), 25 октября (Ирина Андрякова (сопрано), Хор любителей пения имени Е. П. Кудрявцевой под руководством Ирины Андряковой), Ирина Розанова (орган)) и 26 октября (Юрий Семёнов (орган)).