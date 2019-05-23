23.05.2019, 00:17
В паре Питт - Джоли наступило примирение: актёры наладили свои отношения
ИА "Ореанда-Новости" Актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли впервые заговорили о перемирии после собственного бракоразводного процесса. Воспитание детей стало основной причиной нормализации взаимоотношений между бывшими супругами.
Сообщение о том, что Питт разводится с Джоли, прозвучало три года назад. Уже в сентябре 2016 года 43-летняя обладательница кинопремии "Оскар" официально подала документы на развод. Камнем преткновения стали разные методы воспитания детей. Напомним, что их у пары шестеро. Бракоразводный процесс был непростым - пара никак не могла договориться в вопросах, связанных с отпрысками. В результате спустя три года развод официально состоялся, и Анджелина Джоли вернула себе свою старую фамилию.
Однако, процесс "деления" детей всё ещё продолжался - в апреле этого года появилась информация о том, что многодетная Джоли решила лишить пятерых детей денежного содержания и оставить 116 миллионов долларов старшему сыну Мэддоксу в виде наследства. 55-летний Брэд Питт посчитал, что такое решение было принято для того, чтобы рассердить и уязвить актёра.
Однако, в настоящий момент пара забыла о своих драматических событиях и решила двигаться дальше, оставив негативные моменты их бракоразводного процесса позади. Воспитание шестерых детей остаётся приоритетным делом бывших звёздных супругов. Несколько раз в неделю дети продолжают видеться со своим отцом Питтом.
Пара поженилась в 2005 году, после съёмок фильма "Мистер и миссис Смит". После 11 лет брака брачный союз актёров распался.
Сообщение о том, что Питт разводится с Джоли, прозвучало три года назад. Уже в сентябре 2016 года 43-летняя обладательница кинопремии "Оскар" официально подала документы на развод. Камнем преткновения стали разные методы воспитания детей. Напомним, что их у пары шестеро. Бракоразводный процесс был непростым - пара никак не могла договориться в вопросах, связанных с отпрысками. В результате спустя три года развод официально состоялся, и Анджелина Джоли вернула себе свою старую фамилию.
Однако, процесс "деления" детей всё ещё продолжался - в апреле этого года появилась информация о том, что многодетная Джоли решила лишить пятерых детей денежного содержания и оставить 116 миллионов долларов старшему сыну Мэддоксу в виде наследства. 55-летний Брэд Питт посчитал, что такое решение было принято для того, чтобы рассердить и уязвить актёра.
Однако, в настоящий момент пара забыла о своих драматических событиях и решила двигаться дальше, оставив негативные моменты их бракоразводного процесса позади. Воспитание шестерых детей остаётся приоритетным делом бывших звёздных супругов. Несколько раз в неделю дети продолжают видеться со своим отцом Питтом.
Пара поженилась в 2005 году, после съёмок фильма "Мистер и миссис Смит". После 11 лет брака брачный союз актёров распался.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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