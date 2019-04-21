ИА «Ореанда-Новости» Специалистам удалось стабилизировать большую часть собора Парижской Богоматери, устранив риски возможного нарушения, только спустя почти неделю после пожара. Об этом рассказал министр культуры Франции Франк Риестер.

Он отметил, что Нотр-Дам на сегодняшний день почти спасён от полного разрушения. Все слабые места собора сейчас стабилизированы, укреплены северный и западный порталы, а также южная колокольня. При этом несколько нестабильных точек всё ещё остаётся, но специалисты ведут активную работу. По словам министра, новость о спасении большей части собора – прекрасна.

В это воскресенье отмечается католическая Пасха, праздничное богослужение перенесли из Нотр-Дама в Сен-Сюльпис.

Напомним, в понедельник 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар, полыхавший 12 часов. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет.