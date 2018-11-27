ИА «Ореанда-Новости». 27, 28, 29, 30 декабря и 3-4 января Музей-заповедник «Павловск» приглашает детей от 6 до 10 лет на яркий и веселый театрализованный праздник «Новогодние истории в Павловском дворце».

Захватывающие приключения развернутся в Парадных залах Павловского дворца. Сказочные гиды в игровой и познавательной экскурсии расскажут детям о секретах и чудесах знаменитой императорской резиденции, а заодно помогут отыскать потерянные сказочные предметы – важные элементы новогоднего спектакля.

Театральное представление познакомит маленьких зрителей с мотивами фантастических рассказов известного итальянского писателя Джанни Родари «Сказки по телефону» и «Большая книга сказок». Его героем станет маленький дворцовый котенок Джованни, который, отыскав старинную карту звездного неба с многочисленными созвездиями – Большой и Малой медведицей, Большим и Малым псом, Лебедем, Золотой рыбкой, решил во что бы то ни стало исполнить свою самую заветную мечту — найти созвездие под названием «Кот». В этом увлекательном поиске его помощниками станут ребята, которые получат прекрасную возможность не только наблюдать за развитием сюжета, но и принять в нем активное участие.

Преодолеть все препятствия, проявить смекалку и находчивость маленькому Джованни и зрителям поможет седобородый Мудрец и главный Волшебник праздника – Дед Мороз. С помощью своего волшебного посоха и верной спутницы Снегурочки он зажжет на красавице-ёлке небесные звезды – разноцветные огоньки.

Завершится праздничная программа катанием на механическом паровозике по Тройной липовой аллее зимнего Павловского парка и, конечно, новогодним подарком!





Стоимость билета 1300 руб. - интерактивная программа-квест по залам Павловского дворца, театрализованное представление, подарок и катание на поезде.

Билеты можно приобрести в кассах СПб ГБУК ГМЗ "Павловск"

Начало программ в 10:30 и в 14:00 часов.