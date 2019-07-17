Подчёркивается, что все картины – это оригинальные работы, а не копии с полотен известных художников.Робот в течение двух лет изучал информацию о более чем пяти тысячах картин известных художников. Эти данные позволили алгоритмы написать оригинальные произведения. Выставка будет работать до 12 августа.