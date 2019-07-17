17.07.2019, 16:49
В Пекине открылась выставка картин, которые написал робот
ИА «Ореанда-Новости». В Музее искусства Центральной академии художеств в Пекине открыли выставку картин, которые создал робот, пишет «Российская газета».
Подчёркивается, что все картины – это оригинальные работы, а не копии с полотен известных художников.
Робот в течение двух лет изучал информацию о более чем пяти тысячах картин известных художников. Эти данные позволили алгоритмы написать оригинальные произведения. Выставка будет работать до 12 августа.
Подчёркивается, что все картины – это оригинальные работы, а не копии с полотен известных художников.
Робот в течение двух лет изучал информацию о более чем пяти тысячах картин известных художников. Эти данные позволили алгоритмы написать оригинальные произведения. Выставка будет работать до 12 августа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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