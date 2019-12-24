Фестиваль, задуманный своими создателями как форма поддержки театральных коллективов, которые, несмотря на сложные экономические условия существования негосударственных театров, продолжают творческий поиск в самых разных направлениях, и в этом году стал парадом интересных театральных идей, неожиданных художественных решений и новых имён.Впервые на фестивале были представлены: театр «Эхо» (Санкт-Петербург), театрально-образовательная лаборатория кукольников под руководством Эльмиры Куриленко (Новосибирск), театр-студия «Закулисье» (Ленинградская область), Камерный театр (Челябинск), авторский проект Анвара Либабова (Москва/Санкт-Петербург), театр «Северная сцена» (Новый Уренгой), театр «ProJekt» (Эстония), театр «Кот Вильям» (Санкт-Петербург), театр «Трагический балаган» (Санкт-Петербург), Театральное объединение «Бусы» (Санкт-Петербург).Премьерой для русской публики стала представленная на фестивале пьеса израильского драматурга Навы Семел «Вечный ребёнок» в исполнении Городского театра Целе из Словении.Традиционно для «Рождественского парада» разнообразие драматургического и литературного материала. Здесь классические пьесы соседствуют с новой драмой, документом, балетом, сложными и разветвлёнными прозаическими текстами. Островский и Макдонах, Куприн и Бёлль, Ерофеев и Петрушевская, Гофман и Толстой – такой разный материал был освоен и переведён на язык театра участниками фестиваля.В программе фестиваля приняли участие 22 театральных коллектива. Организационный комитет всегда отмечает, что само участие в фестивале является знаком качества, поскольку до основного конкурса допускаются спектакли, прошедшие отбор предварительных заявок. Всего на отборочном этапе экспертами было отсмотрело 60 спектаклей.«Рождественский парад» любим своими постоянными участниками ещё и за уникальную атмосферу взаимодействия театральных коллективов, обмена опытом и идеями, возможностью получить обратную связь от членов жюри на обсуждениях и научиться чему-то новому на мастер-классах, проводимых в рамках фестиваля. В этом году мастер-класс по актёрскому мастерству провёл петербургский режиссёр Григорий Дитятковский, а своим опытом событийно-действенного анализа текста в играх и упражнениях поделилась с участниками фестиваля и студентами РГИСИ режиссёр и педагог из Новосибирска Эльмира Куриленко.Дипломами фестиваля жюри отметило коллективы, работы которых в наибольшей степени отвечают целям «Рождественского парада». Это поддержка театрального искусства во всем разнообразии его организационных и художественных форм, поиск новых средств театральной выразительности, открытие новых режиссерских и актерских имен.Дипломом фестиваля «За дебют» отмечен спектакль «Глазами клоуна» театра «Эхо» (Санкт-Петербург). Режиссер Александр Строев.Дипломом «За творческий поиск» награждён спектакль «Точки на временной оси» театра «ЦЕХЪ» (Санкт-Петербург). Режиссер-постановщик Владимир Юров.В центре внимания любого театрального фестиваля всегда работа актёра. Диплом за лучший актёрский ансамбль получил спектакль «Не всё коту масленица» театра-студии «За углом» (г. Гатчина). Режиссер Юрий Калугин, артисты Лариса Ковель, Валентина Зудова, Сергей Харитонов, Александр Папулов, Оксана Иванова, Светлана Ананьева. В основе режиссёрского решения знаменитой пьесы Островского – народная комедия, балаган, в котором органично и остроумно существуют участники спектакля.Лучшей мужской ролью фестиваля признана работа Петра Артемьева в спектакле «Москва-Петушки» Совместный проект Челябинского Камерного театра и Театральной мастерской «АСБ» (Санкт-Петербург), режиссёр Алексей Янковский.Диплом за лучшую женскую роль получила Манца Огоревц за роль в спектакле «Вечный ребёнок» городского театра Целе (Словения), режиссёр Йонатан Эстеркин. Театр из Словении приезжает в Санкт-Петербург второй раз, и второй раз увозит диплом за лучшую актёрскую работу.В этом году на фестивале широко представлен театр кукол. В конкурсе участвовало семь спектаклей, среди которых жюри выделило две номинации внутри театра кукол, а ещё два спектакля получили премии фестиваля, поскольку, по мнению экспертов, найденные в спектаклях художественные решения могут быть отмечены именно как идеи, поиском которых и занимается фестиваль.Диплом за лучшую работу художника в театре кукол получила Ирина Хмарук (Москва) за работу над спектаклем «Я его найду» в театре «Северная сцена» (Новый Уренгой). Режиссер Валерий Баджи.Дипломом за лучший спектакль в театре кукол награждён самый рождественский и волшебный спектакль фестиваля «Щелкунчик» театра «Кукольный формат» (Санкт-Петербург). Режиссеры-постановщики Анна Викторова и Денис Шадрин.Диплом за лучшее художественное решение получил спектакль по рассказу Куприна «Слон» «Настоящий Elephant», представленный театром Поколений (Санкт-Петербург). Автор идеи и создатель спектакля Юля Духовны (театр MicroscopeToyTheater). В спектакле оживает хрупкий мир детской игры, воображения и фантазии ребёнка, который, как в волшебном фонаре, открывает нам историю девочки Нади и безграничной родительской любви.Лучшим спектаклем фестиваля названа работа Театрально-образовательной лаборатории кукольников под руководством Эльмиры Куриленко (Новосибирск) по пьесе Мартина Мак-Донаха «Королева красоты». Перевод драматургии известного современного драматурга в кукольный формат оказался решением, раскрывшим в этой драматургии новые смысловые и структурные возможности.Гран-при XXVI Международного фестиваля негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад» единогласным решением жюри получил моноспектакль Константина Грицана «Спасти камер-юнкера Пушкина: история одного несостоявшегося подвига» в театре-студии «Закулисье» (Санкт-Петербург). Постановка: Ирина Никитюк, Анатолий Трухин. Театр «Закулисье» впервые представил свою работу на фестивале и стал открытием.