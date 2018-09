ИА «Ореанда-Новости». 22 и 23 сентября в Петербурге пройдет ежегодный научный фестиваль Science Fest 2018.



Фестиваль развернется сразу на 10 площадках: в «Планетарии № 1», «Люмьер-холле», Yota Lab, Музее РЖД, Политехе, Музее оптики, Музее космонавтики, «Ленполиграфмаше», Анненкирхе и на Новой сцене Александринского театра.

Science Fest 2018 представит 50 стендов и инсталляций, 32 перформанса, 10 воркшопов, лекции 76 ученых и экспертов. В программу войдут медиаперфомансы и арт-инсталляции от современных художников, полнокупольные шоу, выставки и показы фильмов, тест драйв беспилотного автомобиля и первый робот-регистратор брака.

«Фестиваль создан для развития и популяризации науки, он открывает новые возможности для всех участников, будь это маленький стартап, только начинающий свой путь, или крупная компания, ищущая новые проекты и идеи. Science Fest создан для всех, кто интересуется наукой, современными технологиями и новейшими изобретениями.» - рассказал Евгений Гудов, организатор фестиваля Science Fest.

Искусственный интеллект, нейро-интерфейсы, космос, дроны и беспилотники, робототехника, VR / AR, Science and media art, блокчейн - основные темы фестиваля.

Блокчейн: Одним из хэдлайнеров направления блокчейн станет ветеран этой отрасли, международный эксперт по криптовалютам, Лиор Закс из Olam Foundation. Он выступит на Science Fest c лекцией на тему «Crypto legal or illegal and even beyond».

Искусственный интеллект: О big data в социальных сетях, какие данные о пользователях собирают ученые, и как они используются, можно будет узнать на лекции доцента кафедры компьютерных технологий Университета ИТМО Андрея Фильченкова 23 сентября в Ленполиграфмаш.

VR: Ведущий инженер РКК «Энергия» Дмитрий Ахмеров расскажет про аспекты разработки VR-систем для подготовки космонавтов к выходу в открытый космос и проблемы разработки и применения систем дополненной реальности и технического зрения применительно к условиям открытого космоса.

На площадке Технопарка ЛЕНПОЛИГРАФМАШ будет установлен VR-кинотеатр, где будет представленна программа фильмов 360 «Виртуальные города».

Робототехника: Высокотехнологичное бракосочетание: первый робот регистратор брака в Планетарии 1 поженит влюбленных и произнесет речь в честь знаменательного события.

Интерактив с роботами продолжатся игрой в аэрохоккей с роботом Kawasaki, зоной робототехники от ГУАП, световым тоннелем с коллаборативным роботом Art.Tube.

Дроны и беспилотники: В дни фестиваля все посетители смогут протестировать умный беспилотный автомобиль StarLine на набережной Обводного канала. Для этого движение участка набережной будет официально закрыто для проезда.

Также на Science Fest пройдут мастер-классы по сборке, настройке и пилотированию коптера.

Science and media art: выставки медиахудожников Cанкт-Петербурга, включая медиахудожников Молодежного Дома квадрат, интердисциплинарный художник Егор Крафт, Ильдар Якубов, свою оптическую инсталляцию представит Музей Оптики в Анненкирхе и иммерсивное шоу гамбургского планетария, полнокупольное шоу от французского медиахудожника MAOTIK в Планетарий 1.

На площадке Технопарка Ленполиграфмаш пройдет интерактивная выставка ретрокомпьютеров.

Посетители смогут поиграть в легендарные игры на классических консолях, поработать в первых версиях популярных редакторов на древних Apple и Amiga.

Космос: На Science Fest 2018 в «Люмьер-холе» состоится премьера первого в России документального фильма о претендентах в Отряд космонавтов "Путь в небо", от космической кинокомпании Space Film Industries.

Среди хедлайнеров фестиваля:

▪ Джозеф Браун - доцент, глава Лаборатории искусственного интеллекта в разработке игр.

▪ Туфи Салиба - основатель и генеральный директор инновационных компаний WhoKnows, Privacy Shell и TODA.Network Corp.

▪ Адил Хан - Руководитель Лаборатории машинного обучения и представления данных университета Иннополис.

▪ Александр Крайнов - руководитель службы компьютерного зрения компании Яндекс. Wylsacom - популярный блогер технообзорщик. Томас Краупе - директор гамбургского планетария. Константин Борисов - кандидат в отряд космонавтов (набор 2017/2018).

Полная программа фестиваля

https://www.science-fest.ru

Билеты на сайте:

http://goo.gl/K6eEne