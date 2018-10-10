ИА «Ореанда-Новости». С 19 по 28 октября 2018 года в ТРЦ “Галерея” пройдёт седьмая ежегодная неделя моды GALERIA FASHION WEEK`18: URBAN JUNGLE. В рамках проекта объявлен масштабный конкурс для молодых дизайнеров NEW FACE URBAN JUNGLE.





Конкурс молодых дизайнеров – это вызов глобальной урбанизации и общепринятым модным тенденциям. 10 молодых модельеров, которым удалось сохранить индивидуальность и собственный стиль, покажут свои коллекции на сцене в главном атриуме “Галереи”. Участие в конкурсе NEW FACE URBAN JUNGLE - это не только возможность получить оценку своего таланта у самых известных Петербургских представителей мира media и fashion, но и шанс побороться за ценные призы: двухмесячную стажировку у Нелли Недре, предоставленную образовательным онлайн-медиа для молодых предпринимателей в сфере новой экономики и городского развития mastera.academy и стажировку у Юрия Питенина, а также гран-при – 100 тысяч рублей.





Для того, чтобы принять участие в конкурсе, до 22 октября необходимо отправить заявку с темой письма “Конкурс молодых дизайнеров” на почту marketing@galeria.spb.ru, приложить 5 фото моделей одежды и мотивационное эссе.





24 октября будут объявлены 10 финалистов, которые презентуют коллекции 26 октября на главном подиуме GALERIA FASHION WEEK`18. Главный победитель конкурса будет выбран членами жюри – fashion-экспертами с огромным опытом работы в модной индустрии.





Участие для дизайнеров бесплатное. Торгово-развлекательный центр “Галерея” берет расходы по организации показов на себя.





