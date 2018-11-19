24 ноября в панорамном зале «Вернисаж» отеля "Амбассадор" состоится концерт известного аргентинского тенора Карлоса Д’Онофрио.



В программе вечера прозвучат такие хиты, как аргентинское танго Карлоса Гарделя из фильма "Запах женщины", мексиканское болеро "Золотая куколка", различные боссанова и другие произведения.

Аккомпанировать Карлосу Д’Онофрио будут гитарист Владимир Кирасиров и пианист Даниил Рабовский (лауреаты международных конкурсов).

Концерт Карлоса Д’Онофрио - совместный проект отеля «Амбассадор» с Международной Музыкальной Ассоциацией Byron Artists Management, целью которого является представить петербуржцам красоту и многообразие латиноамериканской музыки.

Гостей вечера ожидает приветственный коктейль, а также лотерея, во время которой будут разыграны ценные подарки от партнёров мероприятия.

Начало концерта - в 18.00. Продолжительность - 2 часа 30 минут.