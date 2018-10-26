Надежда Маркарян – автор идеи цикла, музыкальный критик, главный редактор журнала Петербургской филармонии «Скрипичный ключ», доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургского института сценических искусств (ЛГИТМиК), автор книг «Портреты современных дирижёров», «Кто в опере главный?», а также многочисленных статей.



Идею цикла поддержал Юрий Темирканов – художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, народный артист СССР. Надежда Маркарян отмечает: «Юрий Хатуевич читал мои книги и диссертацию, делился своими впечатлениями, со многим соглашался, с чем-то спорил. Но, можно сказать, что в отношении дирижёрского искусства мы с ним – единомышленники».



В новом сезоне проект представляет слушателям четыре образовательных модуля, цикл лекций «Великие дирижёры прошлого» составляет содержание одного из них.



Модуль «Музыка+» открылся 27 сентября лекцией Татьяны Черниговской «Музыка и мозг». В рамках этого цикла лекций специалисты и учёные расскажут о роли музыки в различных сферах человеческой жизни. Речь пойдет о социуме и гендере, архитектуре и точных науках, магии и деньгах. В числе лекторов – доктор искусствоведения Татьяна Букина, музыкальный критик Ая Макарова, преподаватель СПбГУ, Ph.D. в области музыковедения (Кембриджский университет) Владимир Орлов, киновед Иван Чувиляев и другие эксперты. Информационную поддержку направлению оказывает интернет-газета «Бумага».



В модуль «Музыка как язык эмоций» войдут семь лекций-семинаров, в ходе которых музыковед Георгий Ковалевский раскроет секреты активного слушания академической музыки. Модуль начнет работу в январе 2019-го года.



Еще один образовательный модуль существует в формате видео: краткие лекции молодых специалистов призваны говорить о музыке с самой широкой аудиторией на доступном и интересном языке. Первый выпуск модуля был опубликован 21 сентября в официальной группе филармонии «ВКонтакте».



В цикл «Музыка и коммуникация» вошли три лекции композитора, скрипача и музыковеда Артура Зобнина: в них он рассказывает, почему воздействие музыки на человека зависит от того, как она устроена, как работает отношение композитор-исполнитель-слушатель, и как восприятие музыки меняется от ее связи с другими искусствами.