ИА «Ореанда-Новости» В Польше сотрудники музея Второй мировой войны вскрыли люк, за которым, как предполагается, может находиться вход в легендарную Янтарную комнату.

Люк очистили от грунта и с помощью лома открыли. Для обследования пространства в люк спустили видеокамеру. Музейные работники убедились, что проход безопасен. Об этом рассказал представитель музея Бартоломей Плебаньчик. В скором времени специалисты спустятся в люк и выяснят, есть ли там действительно реликвия.