27.06.2019, 14:15
В Польше вскрыли люк, за которым может скрываться вход в Янтарную комнату
ИА «Ореанда-Новости» В Польше сотрудники музея Второй мировой войны вскрыли люк, за которым, как предполагается, может находиться вход в легендарную Янтарную комнату.
Люк очистили от грунта и с помощью лома открыли. Для обследования пространства в люк спустили видеокамеру. Музейные работники убедились, что проход безопасен. Об этом рассказал представитель музея Бартоломей Плебаньчик. В скором времени специалисты спустятся в люк и выяснят, есть ли там действительно реликвия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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