ИА «Ореанда-Новости». В Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии состоится Цикл концертов «Время органа». Начало концертов по пятницам и субботам в 20:15. Адрес: 1 Красноармейская, дом 11, станция метро Технологический институт.







18 января 2019, пятница, 20:15.

Органный концерт

«Европейский вояж: от Баха до Мессиана»

Бах, Мендельсон, Мессиан

Совершить масштабный органный вояж приглашает молодая петербургская органистка Алие Абдурашитова. Он начнется в Германии, представленной творчеством с Дитриха Букстехуде, старшего современника и наставника Баха, приведя к разноплановым сочинениям самого Иоганна Себастьяна. Немецкая тема продолжена обращением к сонате Мендельсона, почитателя Баха, вернувшего его сочинения из долгого забвения. Особо интересна остановка в Италии знакомящая с творчеством композитора и органиста Бернардо Стораче, о котором известно лишь лишь, что в 1664 году он работал вице-капельмейстером в Мессине. Франция представлена творчеством Франсуа Куперена, непревзойденного мастера рококо ещё при жизни получившего титул «Великий» и выдающегося композитора, органиста и орнитолога Оливье Мессиана, открывшего миру самостоятельную, независимую от каких-либо школ и направлений область современной музыки. Европейский вояж от Баха до Мессиана – органное путешествие в несколько веков в течение одного вечера.

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Исполнитель:

Алие Абдурашитова

19 января 2019, суббота, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Органный концерт «БАХ PLUS »

Бах, Регер, Таривердиев

Редкий органный концерт обходится без центра органной вселенной – Баха. В программе яркой и талантливой молодой органистки Лилии Печенкиной прозвучат как камерные хоральные прелюдии немецкого гения, так и масштабная Токката и фуга ми мажор, дающие представление о разных гранях его органного творчества. Голос флейты, органично вписанный в драматургию концерта в ансамбле с органом, представит сочинения Баха и Глюка в исполнении Анны Шаброновой. Изюминка концерта – сочинение малоизвестного в России позднего немецкого романтика Камилло Шумана для виолончели и органа Речитатив и адажио, которое сыграет Анна Овчинникова. Органная тема будет продолжена сочинением старшего современника Баха – Букстехуде и знаменитым Basso ostinato из Концерта для органа № 2 Таривердиева. Орган был любимым инструментом Таривердиева, как и у Баха. Микаэл Таривердиев говорил: «У меня две жизни. Одна жизнь − в кино, другая − для себя». А в жизни «для себя» царил любимый инструмент – орган. Концерт завершится монументальной Интродукцией и Пассакалией Регера, позднего романтика и неоклассика в одном лице, опирающегося в течение всего творческого пути на наследие Баха и оставившего воистину необъятное наследие для Короля инструментов. БАХ PLUS ­– лейципгский кантор в окружении музыки разных стилей, стран и эпох.

Анна Шабронова, флейта

Анна Овчинникова, виолончель,

Лауреат международных конкурсов

Лилия Печенкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

25 января 2019, пятница, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

«Органный мир Мендельсона»

Двери в удивительный Органный мир Мендельсона распахнет хорошо известная в Петербурге и за его пределами Лилия Кузнецова. Мендельсон, признанный при жизни не только, как композитор, но и как блестящий органист, заново открыл для современников наследие Баха, возродил интерес к непревзойденным возможностям органа и стал истинным творцом жанра романтической сонаты для Короля инструментов. Самое популярное сочинение Мендельсона для органа – именно 6 сонат, опубликованных в 1845 году, одновременно с работой композитора над редакцией хоральных прелюдий Баха. Связь с музыкой Баха была одной из определяющих для творчества Феликса Мендельсона – не случайно в творческом наследии мастера шесть органных сонат, как и у его великого предшественника. Кроме трёх сонат, прозвучат прелюдии и фуги Мендельсона. Особая нота концерта – две духовные песни композитора, которые исполнит в сопровождении органа Самира Галимова. Органный мир Мендельсона – богатейшая галерея непревзойденной мастерской звукописи.

Исполнители:

Самира Галимова, сопрано

Лилия Кузнецова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

26 января 2019, суббота, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

«Голос и орган. Дыхание романтизма»

Мендельсон, Лист, Вагнер, Вольф, Вилла-Лобос

Уникальную программу, наполненную эманациями романтизма Германии, Австрии, Франции и Испании представит любимый публикой дуэт. Обладательница чудесного сопрано Вера Чекалина и известная петербургская органистка Елена Антипина исполнят сочинения Мендельсона, Вагнера, Вольфа, Альбениса и Форе. Органные сонаты Мендельсона, продолжающего в своих сочинениях опираться на традиции баховской полифонии, – новая эра в развитии органной романтической сонаты. Наряду со знаменитым вагнеровским циклом «Пять песен на стихи Матильды Везендонк» прозвучат шедевры Хуго Вольфа, австрийского композитора, сочинения которого ознаменовали высшую фазу развития немецкой романтической песни (Lied).. Романтический настрой вечера подчеркнут сочинения Форе и Альбениса, а также редко звучащая в России музыка Шельда Финал концерта – грандиозная органная фуга Шумана, в которой использована анаграмма фамилии великого лейципгского кантора – B-A-C-H. Дыхание романтизма – изысканная и яркая программа, понятная и доступная всем.

Исполнители:

Лауреаты Международных конкурсов

Вера Чеканова, сопрано

Елена Ведюшкина, альт

Елена Антипина, орган

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)