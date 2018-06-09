ОРЕАНДА-НОВОСТИ Каждый год 9 июля в России традиционно отмечается славный праздник, посвящённый пенящемуся и утоляющему жажду напитку — День пивовара. Он был создан по инициативе совета Союза Российских пивоваров ещё в далеком 2003 году. Это значит, что в этом году событию исполняется 15 лет. Основная цель данного дня — это повышение уважения к профессии пивовара и поддержание традиций, связанных с изготовлением пива и самое главное это популяризация данного напитка в России.

Многие, наверное, скажут, что последняя инициатива не столь радужна, как предыдущие. Более 40% россиян считают алкоголизм одной из первостепеннейших проблем России, наравне с бюрократией и коррупцией. Однако эта инициатива более чем полезна. В своё время алкоголизм был больным местом и развитых стран, правда вместо водки бичом европейских народов были виски. Именно этот напиток чаще всего присутствует в американских фильмах, рассказывающих о проблеме алкоголизма. В результате напасть в виде виски и бренди удалось снизить или побороть, как не парадоксально это звучит, другими алкогольными напитками.

Власти таких стран, как, к примеру Новая Зеландия, встретившись с такой проблемой решили вышибать клин клином. Раз не получается заставить людей не пить, так пусть пьют что-то менее вредное. Например вино в случае Франции и Новой Зеландии или пиво. В результате появилась ситуация, что с одной стороны правительства стран зажали производство крепких напитков, а с другой пивовары и виноделы стали массово продавать свою продукцию со льготами. В результате такие методы дали свои плоды. Та же Новая Зеландия, страдавшая сильным злоупотреблением виски, смогла с 1930 по 1980 полностью перейти на вино и пиво. Как результат, алкогольные аварии и драки стали необычайной редкостью для этого маленького государства. Может России стоит взять с них пример?

Пивоварение в России существует не одну сотню лет, о чем достоверно известно на основе документов, летописей и даже царских грамот. Промышленное производство же данного напитка возникло в 18 веке. Самая же первая информация о пивоварении датируется 3 веком до нашей эры, что делает профессию пивовара одной из самых древних в мире.

Россия насчитывает свыше 300 пивоваренных предприятий по всей стране, 1500 торговых марок и сортов (только отечественные) и около 60 тысяч человек задействованных в этой индустрии. Также благодаря пиво-производству были созданы свыше 600 тысяч рабочих мест, что безусловно хорошо сказывается на развитии экономики.