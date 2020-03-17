17.03.2020, 09:51
В России иностранцам запретили посещать музеи и театры
ИА «Ореанда-Новости». Министерство Культуры РФ ввело временный запрет на все мероприятия с участием иностранных граждан. Им теперь нельзя посещать музеи, театры и кинотеатры, участвовать в экскурсиях и международных соревнованиях на территории России.
Это постановление действует с 16 марта и до особого распоряжения. На этот день, 16 марта, в России зафиксировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Нужно отметить, что Россия уже ограничила курсирование поездов и авиалиний с зарубежными странами.
Это постановление действует с 16 марта и до особого распоряжения. На этот день, 16 марта, в России зафиксировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Нужно отметить, что Россия уже ограничила курсирование поездов и авиалиний с зарубежными странами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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