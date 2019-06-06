06.06.2019, 18:27
В России могут появиться невозвратные театральные билеты
ИА «Ореанда-Новости». Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала, что в Росси вводится понятие «невозвратных билетов», а также полные правила их возврата. Определения будут прописаны в законопроекте о борьбе с «билетной мафией».
Так, в категорию невозвратных попадут билеты, которые театры продают по льготным ценам пенсионерам, студентам и во время специальных акций. По словам депутата, перекупщики зачастую продают именно такие билеты.
В законопроекте идёт речь о сроках и сумме, за которые можно будет сдать билет. Процедура будет аналогичной с невозвратными билетами на транспорте.
Так, в категорию невозвратных попадут билеты, которые театры продают по льготным ценам пенсионерам, студентам и во время специальных акций. По словам депутата, перекупщики зачастую продают именно такие билеты.
В законопроекте идёт речь о сроках и сумме, за которые можно будет сдать билет. Процедура будет аналогичной с невозвратными билетами на транспорте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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