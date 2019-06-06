Так, в категорию невозвратных попадут билеты, которые театры продают по льготным ценам пенсионерам, студентам и во время специальных акций. По словам депутата, перекупщики зачастую продают именно такие билеты.В законопроекте идёт речь о сроках и сумме, за которые можно будет сдать билет. Процедура будет аналогичной с невозвратными билетами на транспорте.