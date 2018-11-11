11.11.2018, 16:20
В России написали географический диктант
ИА «Ореанда-Новости». Около 700 человек сегодня в Московском государственном университете отвечали на вопросы по географии: где живут эвенки, какая самая южная точка России и какой приток у Ангары.
Географический диктант написали также ректор МГУ Виктор Садовничий, министр обороны и глава Русского географического общества Сергей Шойгу, космонавт Федор Юрчихин и другие известные люди.
Вопросы диктанта читали певец Лев Лещенко, телеведущие Яна Чурикова и Дмитрий Дибров, музыкант Гарик Сукачев, а также советник президента России по информационной политике Анастасия Чернобровина.
Организаторы диктанта рассказали «Российской газете», что большинство участников пишут диктант на тройку. При этом люди более старшего поколению показывают результаты лучше. А баллы ниже среднего получают в основном школьники и студенты. Одним из самых сложных вопросов, как говорят организаторы, является тот, в котором надо определить город по снимку со спутника. Сложно бывает и назвать российских учёных или исследователей. При этом раньше диктант состоял в основном из вопросов, а сейчас это больше похоже на викторину, в которой надо показать свою сообразительность и логику.
В Российском географическом обществе отметили, что в этом году диктант напишут в 99 странах мира. Кроме того, в акции примут участие более 140 тысяч военнослужащих по всей России и на базах за рубежом.
Впервые географический диктант прошёл в 2015 году. Инициатором акции стал президент России Владимир Путин, который является председателем попечительского совета Русского географического общества. Акции призвана повысить уровень географической грамотности россиян. В первом диктанте приняли участие около 72 тысяч человек. А уже через год, в 2016, количество желающих попробовать свои силы увеличилось почти в 2,5 раза. При этом число площадок для проведения диктанта выросло с 210 до 1464. В этом году диктант пройдет на четырёх тысячах площадках по всему миру. Всего за три года участниками этой акции стали около миллиона человек.
Географический диктант написали также ректор МГУ Виктор Садовничий, министр обороны и глава Русского географического общества Сергей Шойгу, космонавт Федор Юрчихин и другие известные люди.
Вопросы диктанта читали певец Лев Лещенко, телеведущие Яна Чурикова и Дмитрий Дибров, музыкант Гарик Сукачев, а также советник президента России по информационной политике Анастасия Чернобровина.
Организаторы диктанта рассказали «Российской газете», что большинство участников пишут диктант на тройку. При этом люди более старшего поколению показывают результаты лучше. А баллы ниже среднего получают в основном школьники и студенты. Одним из самых сложных вопросов, как говорят организаторы, является тот, в котором надо определить город по снимку со спутника. Сложно бывает и назвать российских учёных или исследователей. При этом раньше диктант состоял в основном из вопросов, а сейчас это больше похоже на викторину, в которой надо показать свою сообразительность и логику.
В Российском географическом обществе отметили, что в этом году диктант напишут в 99 странах мира. Кроме того, в акции примут участие более 140 тысяч военнослужащих по всей России и на базах за рубежом.
Впервые географический диктант прошёл в 2015 году. Инициатором акции стал президент России Владимир Путин, который является председателем попечительского совета Русского географического общества. Акции призвана повысить уровень географической грамотности россиян. В первом диктанте приняли участие около 72 тысяч человек. А уже через год, в 2016, количество желающих попробовать свои силы увеличилось почти в 2,5 раза. При этом число площадок для проведения диктанта выросло с 210 до 1464. В этом году диктант пройдет на четырёх тысячах площадках по всему миру. Всего за три года участниками этой акции стали около миллиона человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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