Географический диктант написали также ректор МГУ Виктор Садовничий, министр обороны и глава Русского географического общества Сергей Шойгу, космонавт Федор Юрчихин и другие известные люди.Организаторы диктанта рассказали «Российской газете», что большинство участников пишут диктант на тройку. При этом. Одним из самых сложных вопросов, как говорят организаторы, является тот, в котором надо определить город по снимку со спутника. Сложно бывает и назвать российских учёных или исследователей. При этом раньше диктант состоял в основном из вопросов, а сейчас это больше похоже на викторину, в которой надо показать свою сообразительность и логику.В Российском географическом обществе отметили, что. Кроме того, в акции примут участие более 140 тысяч военнослужащих по всей России и на базах за рубежом.Впервые географический диктант прошёл в 2015 году. Инициатором акции стал президент России Владимир Путин, который является председателем попечительского совета Русского географического общества. Акции призвана повысить уровень географической грамотности россиян. В первом диктанте приняли участие около 72 тысяч человек. А уже через год, в 2016, количество желающих попробовать свои силы увеличилось почти в 2,5 раза. При этом число площадок для проведения диктанта выросло с 210 до 1464. В этом году диктант пройдет на четырёх тысячах площадках по всему миру. Всего за три года участниками этой акции стали около миллиона человек.