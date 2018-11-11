ИА «Ореанда-Новости». Около 700 человек сегодня в Московском государственном университете отвечали на вопросы по географии: где живут эвенки, какая самая южная точка России и какой приток у Ангары.

Географический диктант написали также ректор МГУ Виктор Садовничий, министр обороны и глава Русского географического общества Сергей Шойгу, космонавт Федор Юрчихин и другие известные люди.

Вопросы диктанта читали певец Лев Лещенко, телеведущие Яна Чурикова и Дмитрий Дибров, музыкант Гарик Сукачев, а также советник президента России по информационной политике Анастасия Чернобровина.

Организаторы диктанта рассказали «Российской газете», что большинство участников пишут диктант на тройку. При этом люди более старшего поколению показывают результаты лучше. А баллы ниже среднего получают в основном школьники и студенты. Одним из самых сложных вопросов, как говорят организаторы, является тот, в котором надо определить город по снимку со спутника. Сложно бывает и назвать российских учёных или исследователей. При этом раньше диктант состоял в основном из вопросов, а сейчас это больше похоже на викторину, в которой надо показать свою сообразительность и логику.

В Российском географическом обществе отметили, что в этом году диктант напишут в 99 странах мира. Кроме того, в акции примут участие более 140 тысяч военнослужащих по всей России и на базах за рубежом.

Впервые географический диктант прошёл в 2015 году. Инициатором акции стал президент России Владимир Путин, который является председателем попечительского совета Русского географического общества. Акции призвана повысить уровень географической грамотности россиян. В первом диктанте приняли участие около 72 тысяч человек. А уже через год, в 2016, количество желающих попробовать свои силы увеличилось почти в 2,5 раза. При этом число площадок для проведения диктанта выросло с 210 до 1464. В этом году диктант пройдет на четырёх тысячах площадках по всему миру. Всего за три года участниками этой акции стали около миллиона человек.