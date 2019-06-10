Сеть кинотеатров "КИНО OKKO", в которую входят "Формула кино" и "Синема парк", анонсировала открытие первого в стране кинозала с панорамной технологией ScreenX.





Уникальный зал появится в Москве в ТРЦ «Европейский». По новой технологии у зрителей будет обзор 270 градусов – для этого на боковых стенках в кинозале также установят экраны. Таким образом зрители смогут ощутить себя внутри фильма.





Отмечается, что стоимость билетов в этот зал будет на 20% дороже обычного 2D-сеанса.