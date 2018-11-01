Этнографический диктант - просветительская акция, в рамках которой можно проверить свои знания о культуре, истории и языке народов, образующих наше многонациональное государство. По данным последней переписи населения, в России проживают более 190 различных народов и этнических групп.Организаторы диктанта, Федеральное агентство по делам национальностей, видят главную цель акции в гармонизации межнациональных отношений, а также в повышении интереса к изучению этнографии:Впервые диктант стартовал в 2016 году, а уже на следующий год проект был поощрен Президентским грантом, по направлению "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия". Год от года число участников акции растет, а в число партнеров мероприятия входят все больше организаций, среди который Министерство иностранных дел, РЖД и другие.Диктант представляет из себя опрос, состоящий из 30 вопросов, которые касаются особенностей культуры, языка, кухни, фольклора, национальной одежды народов России. Опрос ограничен по времени 45 минутами. За каждый правильный ответ начисляются баллы - от 1 до 6. После обработки ответов результаты будут опубликованы на сайте "большого этнографического диктанта" miretno.ru