01.11.2018, 16:40
В России стартует "Большой этнографический диктант"
ИА «Ореанда-Новости» 2 ноября в России в третий раз пройдет "Большой этнографический диктант". Принять участие в нем может любой желающий.
Этнографический диктант - просветительская акция, в рамках которой можно проверить свои знания о культуре, истории и языке народов, образующих наше многонациональное государство. По данным последней переписи населения, в России проживают более 190 различных народов и этнических групп.
Организаторы диктанта, Федеральное агентство по делам национальностей, видят главную цель акции в гармонизации межнациональных отношений, а также в повышении интереса к изучению этнографии: "Но наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей", - сообщается на сайте "Большого этнографического диктанта".
Впервые диктант стартовал в 2016 году, а уже на следующий год проект был поощрен Президентским грантом, по направлению "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия". Год от года число участников акции растет, а в число партнеров мероприятия входят все больше организаций, среди который Министерство иностранных дел, РЖД и другие.
Старт акции - в 9 утра 2 ноября.Чтобы принять участие в диктанте необходимо зарегистрироваться на сайте, там же можно пройти пробный тест. Сам диктант будет проходить на аккредитованных площадках, обычно это школы или другие учебные заведения, а также места проведения массовых мероприятий. Адреса площадок проведения акции можно уточнить на сайте.
Диктант представляет из себя опрос, состоящий из 30 вопросов, которые касаются особенностей культуры, языка, кухни, фольклора, национальной одежды народов России. Опрос ограничен по времени 45 минутами. За каждый правильный ответ начисляются баллы - от 1 до 6. После обработки ответов результаты будут опубликованы на сайте "большого этнографического диктанта" miretno.ru
Этнографический диктант - просветительская акция, в рамках которой можно проверить свои знания о культуре, истории и языке народов, образующих наше многонациональное государство. По данным последней переписи населения, в России проживают более 190 различных народов и этнических групп.
Организаторы диктанта, Федеральное агентство по делам национальностей, видят главную цель акции в гармонизации межнациональных отношений, а также в повышении интереса к изучению этнографии: "Но наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей", - сообщается на сайте "Большого этнографического диктанта".
Впервые диктант стартовал в 2016 году, а уже на следующий год проект был поощрен Президентским грантом, по направлению "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия". Год от года число участников акции растет, а в число партнеров мероприятия входят все больше организаций, среди который Министерство иностранных дел, РЖД и другие.
Старт акции - в 9 утра 2 ноября.Чтобы принять участие в диктанте необходимо зарегистрироваться на сайте, там же можно пройти пробный тест. Сам диктант будет проходить на аккредитованных площадках, обычно это школы или другие учебные заведения, а также места проведения массовых мероприятий. Адреса площадок проведения акции можно уточнить на сайте.
Диктант представляет из себя опрос, состоящий из 30 вопросов, которые касаются особенностей культуры, языка, кухни, фольклора, национальной одежды народов России. Опрос ограничен по времени 45 минутами. За каждый правильный ответ начисляются баллы - от 1 до 6. После обработки ответов результаты будут опубликованы на сайте "большого этнографического диктанта" miretno.ru
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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