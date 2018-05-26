ОРЕАНДА-НОВОСТИ В России испокон веков всегда уделялось особое внимание вооружённым силам. О них слагались легенды и истории, военные парады традиционно собирали огромные толпы любителей посмотреть на бравых наших солдат. Да что уж говорить, даже сам Александр Сергеевич Пушкин в своем стихотворении «Медный Всадник» писал про свою любовь к ратям и коням на Марсовых Полях. И конечно же в России всегда были дни, посвящённые тому или иному роду войск.

Наверняка каждый из Россиян знает знаменитый день ВДВ, когда бравые вояки 2 Августа веселятся с товарищами и даже могут искупаться в фонтане. У пограничников так же имеется свой день, 28 мая, который празднуется охранниками Российских границ раз в год. По традиции в этот день, бывшие или нынешние пограничники одевают свои зеленые фуражки и гуляют по улицам и площадям. Так же очень часто военные предпочитают этот день проводить в кругу боевых товарищей, друзей и семьи. Родные же стараются в свою очередь подарить пограничнику соответствующий подарок.

Как правило подарком является нечто не сильно замысловатое, к примеру кружка с военной рисовкой. Или компьютерная мышь с прилагаемым к ней ковриком в стиле хаки. Довольно полезные подарки как для мужчин. Однако помимо представителей сильного пола, в рядах Российской армии служат так же и представители прекрасного. Им довольно часто дарят духи либо зеленые сережки под стать форме. Могут так же подарить и сувенир в виде какого ни будь оружия, купленного в Турецкой сувенирной лавке. Помимо всего прочего, во время праздника пограничникам готовят праздничный торт в виде заставы или с чем-то еще, связанным с военной тематикой.

28 мая является официальным государственным праздником, занесённым в праздный календарь. Впрочем, этот день является выходным лишь для тех, кто служит в пограничных войсках. Всех остальных же, как и раньше ждет их рабочее место, будь то фермерское угодье в Краснодарском крае или скромный компьютерный стол новостного журналиста.

День пограничника празднуется 28 мая в связи с появлением этого рода войск в Советской России именно в этот день в 1918 году.