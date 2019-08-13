13.08.2019, 17:43
В российских регионах пройдёт акция «Ночь кино»
ИА «Ореанда-Новости». 24 августа в регионах России пройдёт акция «Ночь кино», рассказал исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.
В акции будут участвовать 3,5 тысячи площадок во всех субъектах России. Тельнов отметил, что это рекордное количество участников. Например, в прошлом году «Ночь кино» проходила на 3,2 тысяче площадок.
В Москве организуют около 130 площадок, на которых пройдут кинопоказы, встречи с деятелями искусств и экскурсии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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