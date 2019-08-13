ИА «Ореанда-Новости». 24 августа в регионах России пройдёт акция «Ночь кино», рассказал исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.



В акции будут участвовать 3,5 тысячи площадок во всех субъектах России. Тельнов отметил, что это рекордное количество участников. Например, в прошлом году «Ночь кино» проходила на 3,2 тысяче площадок.



В Москве организуют около 130 площадок, на которых пройдут кинопоказы, встречи с деятелями искусств и экскурсии.