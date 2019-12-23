Девятый фильм космической саги "Звездные войны", которая длится уже несколько десятилетий, обещает дать ответы на вопросы, заданные в предыдущих эпизодах.Второе место занимает лидер недели прошлой, комедия российского производства "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел". Фильм Ильи Куликова заимел в российских кинотеатрах за выходные 176,5 миллиона рублей.Третье место у фильма жанра "фантастика" "Джуманджи. Новый уровень". Фантастическая картина, поставленная Джейком Кэзданом, приобрела за выходные 151,3 миллиона рублей.На четвёртом месте расположился анимационный проект "Холодное сердце -2". Ему удалось собрать в прокате РФ за выходные 68,6 миллиона рублей.Пятое место удалось занять анимационной ленте "Фиксики против Кработов", которая за уик-энд собрала 56,5 миллиона рублей.