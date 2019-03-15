Отмечается, что в прошлом году музей был отреставрирован. В частности, около 25 миллионов рублей было потрачено на работы по восстановлению ворот и башен, а также 20 миллионов рублей выделили на второй этап реставрационных работ.Однако. В Союзе музеев рассказали, что уже направили обращение в министерство культуры, чтобы там их скоординировали на дальнейшие действия.При этом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при рассмотрении вопроса нужно обратить внимание на то, что там кроме монастыря есть и музейные объекты.



