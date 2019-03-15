15.03.2019, 17:38
В РПЦ попросили передать им музей имени Андрея Рублёва – эксперты против
ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать РПЦ монастырь, на территории которого находится музей имени Андрея Рублева. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что в прошлом году музей был отреставрирован. В частности, около 25 миллионов рублей было потрачено на работы по восстановлению ворот и башен, а также 20 миллионов рублей выделили на второй этап реставрационных работ.
Однако в Союзе музеев эту инициативу патриарха раскритиковали. Там отметили, что если передать монастырь в ведение РПЦ, под угрозой окажется работа музея Рублева. В Союзе музеев рассказали, что уже направили обращение в министерство культуры, чтобы там их скоординировали на дальнейшие действия.
При этом в Кремле однозначной позиции по просьбе патриарха нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при рассмотрении вопроса нужно обратить внимание на то, что там кроме монастыря есть и музейные объекты.
Отмечается, что в прошлом году музей был отреставрирован. В частности, около 25 миллионов рублей было потрачено на работы по восстановлению ворот и башен, а также 20 миллионов рублей выделили на второй этап реставрационных работ.
Однако в Союзе музеев эту инициативу патриарха раскритиковали. Там отметили, что если передать монастырь в ведение РПЦ, под угрозой окажется работа музея Рублева. В Союзе музеев рассказали, что уже направили обращение в министерство культуры, чтобы там их скоординировали на дальнейшие действия.
При этом в Кремле однозначной позиции по просьбе патриарха нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при рассмотрении вопроса нужно обратить внимание на то, что там кроме монастыря есть и музейные объекты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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