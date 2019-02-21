ИА «Ореанда-Новости» В Санкт-Петербурге легализуют граффити и стрит-арты. Законопроект, который разрешает рисунки на стенах был принят в первом чтении на заседании Заксобрания города в четверг 21 февраля.

Изначально с инициативой узаконить уличное искусство выступил депутат Денис Четырбок, он предложил разработать стратегию, согласно которой будут обговариваться разрешённые места для творчества уличных художников. Согласно предложению депутата, будут введены правила, для упрощённого согласования размещения рисунков на зданиях, заборах и других объектах. Ответственным за это будет назначен Комитет по градостроительству и архитектуре.

Четырбок задумался о стрит-арте северной столицы после череды историй с уничтожением работ художников по городу. Так неоднократно был закрашен портрет тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Это изображение располагалось в Петроградском районе города. Художники хотели таким образом отметить вклад Черчесова в российский футбол. После того, как граффити закрасили в последний раз, художники заявили, что не будут восстанавливать свою работу.

Депутат задался вопросом, почему некоторые рисунки на городских улицах остаются нетронутыми, а некоторые исчезают, поэтому он предложил ввести чёткие нормы и правила, чтобы мастера могли законно творить на улицах Санкт-Петербурга.

Несколько дней назад, 18 февраля, в Санкт-Петербурге в Некрасовском саду появился портрет лидера «Гражданской обороны» Егора Летова, стрит-арт создали мастера из группы «Явь». Авторы граффити рассказали, что портрет приурочен к дате смерти музыканта, который скончался 19 февраля 2008 года. Располагается рисунок на трансформаторной будке, художники изначально подготовили рабочую поверхность – покрасили будку в белый цвет. Однако, когда на следующий день они пришли рисовать граффити, то увидели, что кто-то обклеил стену рекламными плакатами. Поэтому художникам пришлось заново красить всю стену, из-за чего процесс создания рисунка затянулся.