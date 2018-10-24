ИА «Ореанда-Новости». Со 3 по 5 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт Фестиваль света 2018, в этом году он станет особенным: вместе с площадкой СКК, где развернётся основное действие и пройдёт масштабное шоу дронов, будет задействована территория всего парка Победы, где зрители увидят более 30 различных световых инсталляций.



Гости смогут побродить по “мистическому лесу” с фигурами животных, сфотографироваться в аллее из 500 светящихся фонариков, специально смонтированными для фестиваля. Некоторые инсталляции Фестиваля света 2018 уже успели набрать сотни тысяч лайков в инстаграммах горожан. Работа “Светящаяся луна”, впервые представленная в Петербурге этой осенью, поражает масштабом и схожестью со спутником. Неподалёку от луны можно будет наблюдать шоу роботов - машины, словно живые, движутся по запрограммированной траектории в лазерном свете.



Гости смогут побродить по “мистическому лесу” с фигурами животных, сфотографироваться в аллее из 500 светящихся фонариков, специально смонтированными для фестиваля. Некоторые инсталляции Фестиваля света 2018 уже успели набрать сотни тысяч лайков в инстаграммах горожан. Работа “Светящаяся луна”, впервые представленная в Петербурге этой осенью, поражает масштабом и схожестью со спутником. Неподалёку от луны можно будет наблюдать шоу роботов - машины, словно живые, движутся по запрограммированной траектории в лазерном свете.

В исторической части парка будет представлена мультимедийная “Зона памяти” – объект под открытым небом с миниатюрными светильниками, отсылающими к событиям Второй мировой войны. Инсталляции “Светящиеся шары”, “Гигантские зайцы” и говорящие лица на деревьях очень эффектно смотрятся в темное время суток – “разбросанные” по большой территории, они отсылают зрителя к фантастическим сюжетам из “Алисы в стране чудес” с Чеширским Котом и Белым Кроликом. А после просмотра мультимедийного проекта в Мобильном планетарии можно действительно поверить в иные измерения – контент смотрится очень правдоподобно.





Среди инсталляций представлено несколько объектов, за основу которых взяты свойства проекции. Инсталляция “La petit chef” – 3D изображения блюд и сервировки на реальном столе. “Светящийся тоннель” - это пульсирующее или вращающееся изображение, которое создает у зрителя впечатление деформирующейся плоскости, необычного восприятия. Touch-стена – конструкция, на которую транслируется изображение, реагирующее на прикосновение или движение человека. “Проекции на воде” – интерактивное представление, процесс создания рисунка на воде и его перенесение на поверхность с помощью света.





Специально для Санкт-Петербургского Фестиваля света композитором Петром Климовым и поэтом Святославом Грабовским было написано симфоническое-поэтическое произведение, мировая премьера которого состоится именно в рамках Фестиваля в Органном зале Таврического дворца.



Горожане и гости города смогут выбрать название для симфонии! Приз - возможность посещения премьеры и автографы авторов.





Норвежская художница Natali Elverum создала для Фестиваля специальную инсталляцию, посвящённую защите архитектурных памятников города. Проект называется “Save Our St Petersburg”, то есть “SOS”.









Участие в деловой программе бесплатное по предварительной аккредитации на сайте фестиваля http://lfspb.ru/ .

Также впервые в рамках петербургского Фестиваля света на площадке Планетария №1 и Капеллы “Таврическая”будет проходить деловая программа с лекциями, мастер-классами и хакатоном. Цель программы – обмен опытом создания световых шоу и инсталляций.

В 2018 году Фестиваль света в Санкт-Петербурге вошел в топ-200 событий России. Ему присвоен статус “Национального события 2018”.











