ИА «Ореанда-Новости». 25 января в исполнении недавно созданного вокального ансамбля Санкт-Петербургской консерватории ИНЪ РОСПЕВЪ под руководством Софии Тимуск будет представлена петербургская премьера блокадного опуса профессора Ленинградской консерватории Бориса Асафьева.

«Духовные песнопения» прозвучат в рамках научно-практической конференции «Богослужения в блокадном Ленинграде». Сочинение для хора a cappella на церковно-славянском, написанное композитором в первую блокадную зиму, стало его опорой в эти трагические дни. Песнопения по известной причине названы кантами и посвящены памяти Александра Кастальского, выдающегося композитора, хорового дирижёра, фольклориста, музыковеда. Рукопись «Духовных песнопений» Асафьева была обнаружена в архиве учёного и композитора 20 лет назад и до сих пор остается неопубликованной. В настоящее время она хранится в Москве, в РГАЛИ. Сочинение единожды прозвучало в 2010 году в московском Музее имени Глинки. Копии нотных материалов любезно предоставлены доктором искусствоведения, ведущим научным сотрудником Государственного института искусствознания Мариной Рахмановой.

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова также представит ряд докладов на Научно-практической конференции «Богослужения в блокадном Ленинграде», приуроченной к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В проекте участвуют Государственный музей истории религии, Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви, Санкт-Петербургская Литовская национально-культурная автономия, а также Санкт-Петербургский Дом национальностей.

Почему Ленинград не был взят? Обычно ответ на этот вопрос ограничивается описанием выдающихся заслуг полководцев, стойкости солдат и офицеров, мужества тружеников тыла. Но откуда защитники города и горожане черпали внутренние духовные силы в нечеловеческих условиях 900-дневной осады? Каковы были источники вдохновения и воодушевления людей?

В тяжелое для страны время верующие различных конфессий разделили судьбу своего народа. Среди страха и голода они показывали примеры удивительной стойкости, терпения и выдержки.

Участники конференции – специалисты в области истории, религиоведения, теологии, архивоведения и искусствоведения.