Мероприятие пройдёт 25 по 31 марта 2019 года в Санкт-Петербургской консерватории. В прослушиваниях вокалистов принимают участие выпускники ведущих музыкальных вузов России, отобранные кафедрами сольного пения. Проект является традиционным ежегодным мероприятием в системе вокального образования. Вокалисты-выпускники

выступают на сцене перед публикой, представителями театров и жюри. Театры, филармонии, концертные организации, заинтересованные в приглашении на работу молодых певцов, командируют на Смотр своих представителей. Председатель жюри смотра-конкурса – народная артистка СССР, председатель Совета по вокальному искусству при Министерстве культуры России, заведующая кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской консерватории, профессор Ирина Богачева. Более 70

студентов-выпускников вокальных факультетов со всей страны выступят в эти дни на сцене Санкт- Петербургской консерватории. Гала-концерт Смотра в сопровождении оперно-симфонического оркестра состоится 31 марта в 15 часов на сцене Государственной академической капеллы Санкт- Петербурга.

В 2019 году в Смотре примут участие 17 ведущих музыкальных вузов России: Астраханская консерватория, Воронежский институт искусств, Дальневосточный институт искусств, Казанская консерватория им. Н.Г. Жиганова, Краснодарский институт культуры, Московская консерватория им. П .И. Чайковского, Нижегородская консерватория им. М.И. Глинки, Новосибирская консерватория им. М.И. Глинки, Пермский институт культуры, Петрозаводская консерватория им. А.К. Глазунова, Российская академия музыки им. Гнесиных, Ростовская консерватория им. С.В. Рахманинова Санкт-Петербургская консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Саратовская консерватория им. Л.В. Собинова, Северо-Кавказский институт искусств, Уральская консерватория им. М.П. Мусоргского, Уфимский институт искусств им. Исмагилова.

Целью Смотра является привлечение внимания концертных организаций и музыкальных театров к талантливым и перспективным вокалистам.

По окончании конкурсных прослушиваний проводится Всероссийская научно-методическая конференция, доклады которой направлены на совершенствование педагогического и исполнительского мастерства в области вокального искусства, рассмотрение актуальных научно-теоретических основ постановки певческого голоса.