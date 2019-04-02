Конференция проводится С 3 по 5 апреля 2019 года. Организаторы конференции – кафедра Древнерусского певческого искусства и Научно-исследовательская лаборатория русской музыкальной медиевистики имени М.В.Бражникова. Целью конференции является обмен научным опытом молодых исследователей, область интересов которых связана с изучением традиционной музыкальной культуры Средневековья.Программа конференции насыщена разнообразными мероприятиями.Представленные из фондов Русского музея иконы, книги, лицевое шитье, предметы ювелирного искусства и монументальная живопись дополнят звучащие образы древнерусских песнопений из певческих рукописей XVII века в исполнении преподавателей и студентов кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории под управлением Натальи Мосягиной и Татьяны Швец.В программу концерта вошли произведения «музыкального быта» XVIII века – трёхголосные канты и одноголосные песни, серьёзные и забавные, любовные и исторические, старомодные и модные, воссозданные по рукописному песеннику из Великого Устюга. Исполнители – Песенная артель студентов и выпускников кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры, автор программ – Елена Васильева.На перекрестках средневековой культуры Востока и Запада Европы», организованный научно-исследовательской Лаборатории русской музыкальной медиевистики имени М.В. Бражникова совместно с факультетом гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва). Проект направлен на междисциплинарное изучение искусства эпохи Средневековья. В программу проекта вошли открытые лекции ведущих современных учёных в области западноевропейской и русской музыкальной медиевистики: Олега Воскобойникова, Юлии Москвы, Альбины Кручининой, Марины Егоровой. Начало мероприятий – 5 апреля в 10:00 (аудитория 537).В программе –– песнопения, восходящие к единому историческому корню древней христианской Церкви: григорианский хорал, многоголосные сочинения представителей Школы Нотр-Дам, песнопения знаменного и греческого роспевов, раннее русское многоголосие. Исполнители – ансамбль Санкт-Петербургской консерватории «Инъ роспевъ», художественный руководитель – София Никольская и артисты Певческой капеллы Санкт-Петербурга.Основные участники конференции – молодые специалисты, студенты, аспиранты Санкт-Петербургской государственной консерватории, Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва), Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва), Белорусской государственной академии музыки (Минск), регентской школы Московской Духовной Академии, Санкт-Петербургского государственного университета, Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург), отдела рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). Начало научных заседаний конференции: 3 апреля, 14:30 и 17:00; 4 апреля, 14:00 и 15:40 (аудитория 537).