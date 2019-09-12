12.09.2019, 19:05
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
ИА «Ореанда-Новости». На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
В ролике описывается процесс наложения грима на актрису. Процесс превращения делится на два этапа - сначала укладываются волосы и надевается "парик", а потом актрисе создают высокие скулы с помощью накладок для грима. После этого актриса дополняет образ искусственными клыками и красной помадой.
Впервые этот ролик появился в Instagram компании Disney. За несколько часов видео было просмотрено более 1.5 миллиона раз.
В ролике описывается процесс наложения грима на актрису. Процесс превращения делится на два этапа - сначала укладываются волосы и надевается "парик", а потом актрисе создают высокие скулы с помощью накладок для грима. После этого актриса дополняет образ искусственными клыками и красной помадой.
Впервые этот ролик появился в Instagram компании Disney. За несколько часов видео было просмотрено более 1.5 миллиона раз.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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