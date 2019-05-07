ИА «Ореанда-Новости» Учеников одной из столичных школ упрекнули в незнании истории своей страны по причине того, что в канун Дня Победы они возложили цветы к памятнику маршалу Тухачевскому.

На страничке школы №138 в Facebook появилась запись о том, что учащиеся пятого класса возложили цветы к памятнику маршалу Михаилу Тухачевскому, фотоотчёт сопровождался хештегами 9Мая, #деньПобеды и #мыПомним.

В комментариях пользователи заметили, что Тухачевский был расстрелян до начала войны и никакого отношения ко Дню Победы не имеет. Комментаторы посетовали, что детей учат истории неподобающим образом.

Однако ситуацию разъяснило руководство школы в беседе с радиостанцией «Говорит Москве». Было сказано, что памятник Тухачевскому был выбран из-за расположения – он находится ближе всего к учебному заведению.