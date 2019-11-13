Ситкому исполняется двадцать пять лет, и выход нового эпизода будет посвящён этому событию. В публикации заявлено, что главных героев сыграют всё те же актёры.Отмечено, что переговоры с создателями сериала и исполнителями главных ролей находятся ещё на начальных стадиях.В сентября Мартой Кауффман и Дэвидом Крейном было сказано, что почитателям сериала "Друзья" не стоит ждать продолжения шоу и встречи с полюбившимся героями.