13.11.2019, 16:09
В СМИ сообщают о съемках продолжения сериала "Друзья"
ИА «Ореанда-Новости».По сообщению издания Hollywood Reporter, сервисом HBO осуществляются переговоры, которые касаются съёмок продолжения комедийного сериала "Друзья".
Ситкому исполняется двадцать пять лет, и выход нового эпизода будет посвящён этому событию. В публикации заявлено, что главных героев сыграют всё те же актёры.
Отмечено, что переговоры с создателями сериала и исполнителями главных ролей находятся ещё на начальных стадиях.
В сентября Мартой Кауффман и Дэвидом Крейном было сказано, что почитателям сериала "Друзья" не стоит ждать продолжения шоу и встречи с полюбившимся героями.
Ситкому исполняется двадцать пять лет, и выход нового эпизода будет посвящён этому событию. В публикации заявлено, что главных героев сыграют всё те же актёры.
Отмечено, что переговоры с создателями сериала и исполнителями главных ролей находятся ещё на начальных стадиях.
В сентября Мартой Кауффман и Дэвидом Крейном было сказано, что почитателям сериала "Друзья" не стоит ждать продолжения шоу и встречи с полюбившимся героями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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