ИА «Ореанда-Новости». 4-5 августа на ратном поле Лубино у деревни Духовская Кардымовского района пройдет XIII международный военно-исторический фестиваль и реконструкция «Лубино-2018», организованный при поддержке Администрации региона.

Напомним, битва при Валутино–Лубино 7 августа 1812 года стала заключительной частью Смоленского сражения, когда была пресечена последняя попытка Наполеона разделить русские армии и разбить их поодиночке. Потери русской стороны в той битве составили около 10 тысяч человек, французской – более 20 тысяч.

По предварительным данным, в нынешнем году участие в фестивале примут представители военно-исторических клубов из Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Рязани, а также Польши, Литвы, Латвии, Беларуси, Украины и Франции – всего свыше 600 человек.

Программа мероприятий включает в себя:

4 августа



10.00 – Отъезд участников из лагеря в дер. Духовская для проведения памятных мероприятий и марш-парада по памятным местам 1812 года в г. Смоленске.

11.00 – Марш-парад с возложением цветов. Начало движения реконструкторов от памятника «Благодарная Россия – Героям 1812 года», возложение венка в Сквере Памяти героев, посещение «Памятника защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года», посещение могилы А.А. Скалона.

12.00 – 14.00 – Размещение реконструкторов и концертная программа на Массовом поле.

15.00 – Возвращение реконструкторов в лагерь у дер. Духовская.

20.00 – 22.00 – Праздничное мероприятие «Гусарский бал» (музыкальные вокальные, инструментальные и танцевальные номера).

5 августа



10.00 – Праздничное мероприятие «Музыкальный привал» (музыкальные вокальные, инструментальные и танцевальные номера).

11.00 – 12.30 – Военно-историческая реконструкция, посвященная сражению при Лубино 7 августа 1812 года.

12.30 – Траурное мероприятие по перезахоронению останков солдат русской и французской армий, павших в сражении и найденных поисковиками в 2017-2018 годах на воинском мемориале ратного поля «Лубино».

С 13.00 – Убытие реконструкторов из полевого лагеря.

Доставка зрителей на реконструкцию сражения будет осуществляться автобусами от площади Победы (от памятника Александру Твардовскому и Василию Теркину). Отправление автобусов из Смоленска по мере наполняемости 5 августа с 9.00, отъезд в Смоленск с места проведения реконструкции с 13.00 (стоимость проезда в одну сторону 60 рублей).