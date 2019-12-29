ИА «Ореанда-Новости» В СШЕ несколько зрителей рассказали о припадках эпилепсии, которые с ними случились после просмотра фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Об этом заявлено в материале New York Post. 

Эмили Сюзанна Джонс, которая страдает от эпилепсии, заявила, что она покинула сеанс спустя тридцать минут после начала фильма. В фойе кинотеатра у неё случился припадок. Девушка успела позвать на помощь знакомого и принять лекарство. Джонс также помогли врачи скорой помощи. 

Джонс рассказала, что фильм слишком яркий. Она заявила, что создатели проекта должны не только думать о зрелищности, но и о безопасности тех, кто этот фильм будет смотреть. 

Меган Уорри, жительница штата Калифорния, также страдает от эпилепсии. Она смогла досмотреть фильм до конца, несмотря на болезненное состояние, которое предшествует припадку у больных эпилепсией.