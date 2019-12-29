Эмили Сюзанна Джонс, которая страдает от эпилепсии, заявила, что она покинула сеанс спустя тридцать минут после начала фильма. В фойе кинотеатра у неё случился припадок. Девушка успела позвать на помощь знакомого и принять лекарство. Джонс также помогли врачи скорой помощи.Меган Уорри, жительница штата Калифорния, также страдает от эпилепсии. Она смогла досмотреть фильм до конца, несмотря на болезненное состояние, которое предшествует припадку у больных эпилепсией.