29.12.2019, 15:00
В США люди, посмотревшие последние "Звездные войны", рассказали об эпилептических припадках
ИА «Ореанда-Новости» В СШЕ несколько зрителей рассказали о припадках эпилепсии, которые с ними случились после просмотра фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Об этом заявлено в материале New York Post.
Эмили Сюзанна Джонс, которая страдает от эпилепсии, заявила, что она покинула сеанс спустя тридцать минут после начала фильма. В фойе кинотеатра у неё случился припадок. Девушка успела позвать на помощь знакомого и принять лекарство. Джонс также помогли врачи скорой помощи.
Джонс рассказала, что фильм слишком яркий. Она заявила, что создатели проекта должны не только думать о зрелищности, но и о безопасности тех, кто этот фильм будет смотреть.
Меган Уорри, жительница штата Калифорния, также страдает от эпилепсии. Она смогла досмотреть фильм до конца, несмотря на болезненное состояние, которое предшествует припадку у больных эпилепсией.
Эмили Сюзанна Джонс, которая страдает от эпилепсии, заявила, что она покинула сеанс спустя тридцать минут после начала фильма. В фойе кинотеатра у неё случился припадок. Девушка успела позвать на помощь знакомого и принять лекарство. Джонс также помогли врачи скорой помощи.
Джонс рассказала, что фильм слишком яркий. Она заявила, что создатели проекта должны не только думать о зрелищности, но и о безопасности тех, кто этот фильм будет смотреть.
Меган Уорри, жительница штата Калифорния, также страдает от эпилепсии. Она смогла досмотреть фильм до конца, несмотря на болезненное состояние, которое предшествует припадку у больных эпилепсией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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