ИА «Ореанда-Новости». Фанаты пострадали на втором ежегодном фестивале рэп-исполнителя.

О пострадавших фанатах сообщило издание NME.

Трэвис Скотт второй раз организовал фестиваль Astroworld, который прошёл в Хьюстоне в Техасе. Фанаты успели пострадать ещё перед открытием, попав в жуткую давку.

Трое из толпы решили перелезть через перегородку, чтобы оказаться в числах первых попавших внутрь стадиона NRG. Таким образом, они могли бы оказаться вблизи сцены.

Скотт уже отреагировал на инцидент, выложив соответствующее видео с фанатами в социальную сеть.

Ранее концерты исполнителя уже становились местом, где фанаты получали травмы. Несколькими годами ранее сам артист призвал своих поклонников прорываться через ограждения и охрану, чтобы попасть на сцену. Тогда его арестовали за нарушение общественного порядка.