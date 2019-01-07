ИА "Ореанда-Новости". В Лос-Анджелесе минувшей ночью Голливудская ассоциация иностранной прессы вручила премии киноиндустрии «Золотой глобус». В номинации «Лучший драматический фильм» победителем стал фильм « Богемская рапсодия» режиссёра Брайана Сингера. Телетрансляцию вручения премии вёл американский телеканал NBC.

По мнению кинокритиков, победа биографической картины о группе Queen и её лидере и вокалисте Фредди Меркьюри стала для многих в США неожиданностью. Многие прочили победу картине Брэдли Купера «Звезда родилась» с исполнительницей Леди Гагой в главной роли.

В «Богемской рапсодии» главные роли исполнили Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли и Бен Харди. Свой первый «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль также получил Рами Малек, сыгравший в картине роль Фредди Меркьюри.

В номинации «Лучший драматический фильм» также были представлены картины «Чёрная пантера» Райана Куглера, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Чёрный клановец» Спайка Ли.

Главной актрисой в драматическом фильме стала Гленн Клоуз, исполнившая роль супруги нью-йоркского литератора в фильме «Жена» Бьёрна Рунге. Для актрисы это стала третья победная награда Голливудской ассоциации иностранной прессы. На победу в номинации претендовали также Николь Кидман за работу в фильме «Время возмездия», Розамунд Пайк за «Частную войну», Мелисса Маккарти за игру в фильме «Сможете ли вы меня простить?».

Альфонсо Куарон стал обладателем «Золотого глобуса» в номинации «Лучший режиссёр» за работу над картиной «Рома», в которой идёт речь о судьбе мексиканской семьи в 1970-е годы. Эта же картина стала победителем номинации «Лучший иностранный фильм».

Церемонию в начале 2019 года вела канадская исполнительница Сандра О и американский актёр и комик Энди Сэмберг. Оба являются победителями премии «Золотой глобус» в категориях для актёров сериалов. Новшеством премии в текущем году стало первое в истории вручение почётной номинации «За заслуги в области телевидения». Ей присвоено имя актрисы Кэрол Бёрнетт, которая и стала её первым лауреатом.

Отметим, премия «Золотой глобус» вручается ежегодно, её присуждает Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде. По своей престижности уступает в США лишь премии «Оскар».