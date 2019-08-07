Лучшим фильмом американские эксперты неожиданно назвали картину «Иди и смотри» режиссёра Элема Климова. Ленту сняли по сценарию автора «Хатынской повести» Алеся Адамовича.На втором месте оказалась анимационная драма Исао Такахаты «Могила светлячков». Тройку лидеров замкнул фильм «Иваново детство» Андрея Тарковского. Отметил, что эта картина стал первой, которую СССР выдвинул на премию «Оскар».В топ-10 также попали «Список Шиндлера» режиссёра Стивена Спилберга, «Пианист» Романа Полански, «Спасти рядового Райана», «Сын Саула», «Бесславные ублюдки», «В ад и обратно» и «Пески Иводзимы».