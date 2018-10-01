ИА «Ореанда-Новости». Премьера спектакля «Крокодил души моей» состоится 18 октября в 19.00. «Крокодил души моей» – так в переписке называл Чехов свою невесту, а потом и жену, актрису МХТ Ольгу Книппер-Чехову.

«Если боитесь одиночества, то не женитесь»

Этот парадокс из записной книжки Чехова не знаком ни одному из персонажей нового спектакля Театра Эстрады. Карусель из самовлюбленных щеголей, кокеток, моралистов, матрон, отцов семейств закручивается с каждой минутой все быстрее. Фигурки, напоминающие фотографии из пыльных альбомов, кружатся в знакомой всем повседневности и сталкиваются друг с другом.

Все они – мужчины и женщины, молодые и старые – уверены, что кто-то другой спасет их от скуки, бессмыслицы и одиночества, заполнит зияющие внутренние пустоты, отведет страх посмотреть на себя в упор. Чтоб не увидеть собственные футляры и разбитые надежды.

В отличии от умного автора в шляпе и пенсне, персонажи чеховских рассказов не знают, что рядом с другим их одиночество станет еще мучительнее. А бессмысленность существования умножится. В молодой задорной надежде на безусловное личное счастье они поют комические куплеты и госпелы, читают рэп и пародируют телек, но опытный зритель знает, что будет, когда стихнет громкая музыка. Снова где-то (может, в душах?) раздастся звук лопнувшей струны. Всем станет понятно, что опять ничего не сбылось и никуда не деться. Но говорить об этом всхлипывая так же пошло, как называть возлюбленную «зайка моя».

«Кашалотик мой милый», «лошадиная моя собака» и, наконец, «крокодил души моей». Так в переписке называл Чехов свою невесту, а потом и жену, актрису МХТ Ольгу Книппер-Чехову. В этих прозвищах – ирония, радость творческой игры и подлинное чувство. Ирония, творческая фантазия, жажда любви и стали мотором этой карусели – спектакля «Крокодил души моей».

Режиссер-постановщик А. Кладько

Художник-постановщик А. Уланов

Хореограф-постановщик И. Ляховская

Художник по свету И. Тупикин

Хормейстер А. Ероносов

Музыкальный руководитель Б. Бирман

В спектакле заняты: А. Кастрица, А. Кипина, А. Кухоткина, А. Лазо, М. Насырова, О. Павлюкова, А. Савастова, А. Хиппонен, И. Архипов, К. Галстян, К.Петров, А. Шильников, А. Шпунгин, А. Янко, А. Алексин

Категория: 12+

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Адрес: Большая Конюшенная ул., 27, Санкт-Петербург.