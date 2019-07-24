ИА «Ореанда-Новости» Инна Чурикова, которая была госпитализирована после падения со сцены, сейчас чувствует себя хорошо, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с РИА Новости.

Он сообщил, что уже разговаривал с актрисой, она находится в отличном расположении духа и чувствует себя лучше. Переломов у Чуриковой не обнаружили, полученные при падении ушибы проходят. Вскоре ожидается, что артистка будет выписана, на данный момент она на обследовании в больнице.