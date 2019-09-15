Выставка стала возможной благодаря объявленному перекрёстному году между двумя государствами.

Местом экспонирования был выбран токийский центр под названием «Хибия мидтаун». По информации, предоставленной одним из организаторов выставки, на выставке представлены фотографии, благодаря которым можно узнать больше о российско-японских отношениях. В этих отношениях были времена, которые характеризовались определёнными трудностями. Сама выставка по структуре разделена на три тематических раздела. В первом из них, под названием «Знакомство», даются события, датируемые серединой XIX века. Именно в это время начинается зарождение отношений между двумя странами. Вторая часть выставки имеет название «Конфликт, сотрудничество, война», речь идёт о событиях Русско-японской войны 1904 – 1905 годов, периоду между 1910 – 1940-ми годами и времени Второй мировой войны. Заключительная часть «Развитие связей в послевоенный период» посвящена отношениям, сложившихся между Россией и Японией после Второй мировой войны и в настоящее время.

Кроме фотографий, на выставке представлены кадры из фильма «В плену у сакуры». Кинолента была выпущена относительно недавно, в ней речь идёт о Русско-японской войне начала XX века.

С японской стороны материал для выставки был представлен информационным агентством Kyodo, историографическим институтом Токийского университета, Японским фондом фотографии и дипломатическим архивом Министерства иностранных дел Японии. Информационное агентство ТАСС и международное информагентство и радио Sputnik выступили инициаторами выставки со стороны России.

Работа выставка закончится 23 сентября.