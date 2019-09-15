В Токио открыли выставку, посвящённую российско-японским отношениям
Местом экспонирования был выбран токийский центр под названием «Хибия мидтаун». По информации, предоставленной одним из организаторов выставки, на выставке представлены фотографии, благодаря которым можно узнать больше о российско-японских отношениях. В этих отношениях были времена, которые характеризовались определёнными трудностями. Сама выставка по структуре разделена на три тематических раздела. В первом из них, под названием «Знакомство», даются события, датируемые серединой XIX века. Именно в это время начинается зарождение отношений между двумя странами. Вторая часть выставки имеет название «Конфликт, сотрудничество, война», речь идёт о событиях Русско-японской войны 1904 – 1905 годов, периоду между 1910 – 1940-ми годами и времени Второй мировой войны. Заключительная часть «Развитие связей в послевоенный период» посвящена отношениям, сложившихся между Россией и Японией после Второй мировой войны и в настоящее время.
Кроме фотографий, на выставке представлены кадры из фильма «В плену у сакуры». Кинолента была выпущена относительно недавно, в ней речь идёт о Русско-японской войне начала XX века.
С японской стороны материал для выставки был представлен информационным агентством Kyodo, историографическим институтом Токийского университета, Японским фондом фотографии и дипломатическим архивом Министерства иностранных дел Японии. Информационное агентство ТАСС и международное информагентство и радио Sputnik выступили инициаторами выставки со стороны России.
Работа выставка закончится 23 сентября.
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