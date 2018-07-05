

ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В центре Вены был осквернён мемориал советским воинам-освободителям - памятник, расположенный на площади Шварценбергплац, злоумышленники облили краской. Стоит отметить, что подобные действия в отношении мемориала советским солдатам совершался неоднократно. Зимой прошлого года фасад памятника неизвестные облили краской красного цвета, а с начала текущего года мемориал был облит чёрной краской уже дважды.

Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский выступил с призывом в адрес австрийских властей в ближайшее время урегулировать вопрос усиления охраны памятника советским воинам-освободителям, который регулярно подвергается акту вандализма. Об этом информирует российское посольство в Австрии. Ранее Министерство внутренних дел Австрии приняло решение усилить охрану памятника советским солдатам, используя силы местных правоохранительных органов. Однако этого оказалось недостаточно. Этот вопрос Дмитрий Любинский затронул в диалоге с австрийскими визави. По сообщению российского посольства в Австрии, необходимые меры будут предприняты в ближайшие сроки.



Отметим, что со стороны российского посольства в Австрии уже не первый год поступают требования об установке камер наружного наблюдения у мемориала советским воинам-освободителям, расположенном на венской площади Шварценбергплац. Однако со стороны австрийских властей регулярно поступали отказы, которые они объясняли несоответствием норм национального законодательства, регулирующие вопросы охраны личных данных граждан.



Российское посольство в Австрии отметило, что на устранение ущерба, который вандалы наносят мемориалу, средства выделяются из австрийского федерального бюджета. Согласно Государственному договору, гласящему о восстановлении независимой и демократической Австрии, от 1955 года, Австрия взяла на себя обязательства, касающиеся ухода за советскими воинскими захоронениями на территории государства.



После каждого совершённого акта вандализма российское посольство заявляет о протесте, который адресует австрийскому Министерству иностранных дел.



"Заявляем решительный протест! Это вопиющий акт вандализма, нацеленный на борьбу с памятью о жертвах, понесенных советским народом в войне с нацизмом", - говорится в сообщении российского посольства в Австрии.