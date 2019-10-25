ИА "Ореанда-Новости" В творчестве популярного российского исполнителя Егора Крида были выявлены следы пропаганды сатанизма. Такое заявление сделали специалисты Роскомнадзора.

Экспертизу творчества двадцатипятилетнего Егора Крида провели члены комиссии при межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации». Участники комиссии провели анализ текста песен, видеоклипов и выступлений молодого исполнителя. Согласно тексту экспертизы, Егор Крид является «ярким представителем агрессивной и антироссийской субкультуры». В его творчестве пропагандируются ценности сатанизма, которые являются на территории России недопустимыми. В целом, его музыку назвали негативно влияющей на умы подрастающего поколения.

Использование нецензурных слов в своих композициях говорит о том, что Егор Крид «деформирует народ физически и духовно». Всё это может привести к гибели Российского государства, уверены в Роскомнадзоре. В экспертизе также говорилось и о псевдониме исполнителя. Напомним, что настоящая фамилия певца – Булаткин. Однако в его сценической фамилии эксперты нашли древнерусское слово «кривда», что означает ложь. Внешний вид исполнителя также не устроил вышеуказанную комиссию – татуировки свидетельствуют о том, что Егор Крид принадлежит к движению под названием «Нью Эйдж», которое имеет, в свою очередь, «антироссийскую идеологическую ориентацию».

Отметим, что на экспертизу творчества Егора Крида со стороны Роскомнадзора обратил внимание музыкальный журналист Олег Кармунин.