Такое заявление сделали специалисты Роскомнадзора.

Экспертизу творчества двадцатипятилетнего Егора Крида провели члены комиссии при межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации». Участники комиссии провели анализ текста песен, видеоклипов и выступлений молодого исполнителя. Согласно тексту экспертизы, Егор Крид является «ярким представителем агрессивной и антироссийской субкультуры». В его творчестве пропагандируются ценности сатанизма, которые являются на территории России недопустимыми. В целом, его музыку назвали негативно влияющей на умы подрастающего поколения.

Использование нецензурных слов в своих композициях говорит о том, что Егор Крид «деформирует народ физически и духовно». Всё это может привести к гибели Российского государства, уверены в Роскомнадзоре. В экспертизе также говорилось и о псевдониме исполнителя. Напомним, что настоящая фамилия певца – Булаткин. Однако в его сценической фамилии эксперты нашли древнерусское слово «кривда», что означает ложь. Внешний вид исполнителя также не устроил вышеуказанную комиссию – татуировки свидетельствуют о том, что Егор Крид принадлежит к движению под названием «Нью Эйдж», которое имеет, в свою очередь, «антироссийскую идеологическую ориентацию».

Отметим, что на экспертизу творчества Егора Крида со стороны Роскомнадзора обратил внимание музыкальный журналист Олег Кармунин.