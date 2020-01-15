15.01.2020, 14:46
В украинском городе выступили с угрозами сорвать спектакль с Маратом Башаровым
ИА «Ореанда-Новости». В украинском городе Харькове активисты заявили, что помешают демонстрации спектакля "Идея фикс", в котором играет артист из России Марат Башаров. Об угрозах активистов сорвать спектакль говорится в публикации УНИАН.
В государственную пограничную службу представителями организации «Світанок» было направлено обращение, в котором выдвинуто требование запретить въезд на Украину актеру Марату Башарову, так как он выступал на Крымском полуострове. В СБУ дали ответ, что для решения вопроса пограничникам была направлена необходимая информация.
В случае, если Башаров все-таки сможет попасть в страну, активисты заявили, что будут блокировать его выступления.
Спекталь "Идея фикс" должны показать в оперном театре Харькова 20 января.
В государственную пограничную службу представителями организации «Світанок» было направлено обращение, в котором выдвинуто требование запретить въезд на Украину актеру Марату Башарову, так как он выступал на Крымском полуострове. В СБУ дали ответ, что для решения вопроса пограничникам была направлена необходимая информация.
В случае, если Башаров все-таки сможет попасть в страну, активисты заявили, что будут блокировать его выступления.
Спекталь "Идея фикс" должны показать в оперном театре Харькова 20 января.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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