18 января 2020, суббота, 20 часов

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт «Сияние барокко: Бах, Гендель, Перголези»

Голос, орган, флейта. Золотые страницы летописи БАРОККО. Перголези, Гендель, Глюк, и, конечно же, непременный Бах – истинное украшение всех органных концертов. Арии из духовных и светских кантат, ораторий и орган соло. Ave Mariа — вечный и неиссякаемый источник вдохновения для композиторов разных эпох и стран. В каждой стране стиль барокко развивался по-своему, но, наибольшее число гениальных композиторов этой блистательной эпохи явили миру Германия и Италия.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Евгения Капитонова, сопрано

Алла Морозова, орган

Полина Тюльпина, флейта

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



19 января, воскресенье, 16 часов

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт «Игры со временем: Бах, Перголези, Хаким»

Прелюдия и фуга до мажор самого органного композитора мира – БАХА и Фантазия нашего современника Наджи Хакима «БахОрама», в которой сквозят отголоски самых известных мотивов великого немца. Соединение времен, встреча композиторов через столетия. Stabat mater – cамое известное сочинение гениального итальянца Перголези, прожившего всего 25 лет, менее 10 из которых были отданы музыке. Как и Реквием Моцарта, история создания этого сочинения окутана тайной. Легенда гласит, что любимая девушка композитора, родители которой не дали согласия на брак с Перголези, ушла в монастырь, где вскоре скончалась. Композитор же почил практически сразу после завершения своего шедевра. Проверенная временем гениальная музыка и сейчас продолжает трогать публику до глубины души, вызывая чувство глубочайшего катарсиса. Игры со временем – программа харизматичной талантливой органистки Лилии Печенкиной, вокалисток Натальи Архиповой и Катерины Буханцевой..

Исполнители:

Наталья Архипова, сопрано,

Катерина Буханцева, меццо-сопрано

Лилия Печенкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





25 января, суббота, 20 часов

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Вечер с Мендельсоном. Голос и орган. К 210-летию со дня рождения

Молодая талантливая органистка Эльнора Гросс, Камерный хор «Исток» и вокалистка Мария Камолова представляют концерт, приуроченный к 210-летию величайшего романтика Феликса Мендельсона-Бартольди. Центр органной вселенной Мендельсона – цикл из шести сонат. Создавая принципиально новый жанр романтической сонаты для Короля инструментов, композитор опирался на барочную традицию, создавая уникальные по форме и содержанию опусы. В сонатах нет строго регламентированного количества частей, они состоят из многообразных жанров, в числе которых прелюдия и фуга, фантазия, обработки хоралов. В концерте прозвучат Третья и Пятая сонаты. В программе также представлены редко звучащие в России духовные песни Мендельсона и Три мотета для женского хор и органа.

Исполнители:

Лауреаты Международных конкурсов:

Молодежный камерный хор «Исток»

Художественный руководитель и дирижёр Елена Павлова

Мария Камолова, сопрано

Эльнора Гросс, орган

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



26 января, воскресенье, 16 часов

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт. Образы старой Европы: Бах, Порпора, Габриели

Погружение в неповторимую атмосферу барокко разных стран Европы, уникальное сочетание органа и плекторного баса, яркие и неожиданные тембры в программе петербургских музыкантов Никиты Яковлева и Елизаветы Шабалиной «Образы старой Европы». Струнный плекторный бас – уникальный инструмент, сконструированный петербургским музыкальным мастером Георгием Сидорским, предназначенный как для сольного исполнения музыки различных жанров и эпох, так и для непременного бассо континуо в музыке Ренессанса и Барокко. Сольный орган представлен сочинениями Баха и Свелинка – последнего великого представителя золотого века фламандской и нидерландской хоровых культур, основоположника клавирного стиля северного барокко.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Елизавета Шабалина, орган

Никита Яковлев, струнный плекторный бас

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)