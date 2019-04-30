ИА «Ореанда-Новости». За порчу картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в мае прошлого года в Третьяковке, житель Воронежа Игорь Подпорин получил 2,5 года колонии общего режима. Приговор вынесли в Замоскворецком суде Москвы судья Наталья Чепрасова.

Время, которое осуждённый находился в следственном изоляторе, ему зачтут в срок по закону о дне за полтора. Ранее сообщалось, что гособвинитель просил для него три года колонии общего режима. Третьяковская галерея намерена заявить на него иск после определения полной стоимости реставрации картины.

Напомним, житель Воронежа 25 мая 2018 года ворвался перед закрытием в галерею и нанёс удары по полотну (оно было в раме за стеклом) стойкой ограждения из металла. Холст был порван в трёх местах, авторская рама пострадала. Самые ценные части полотна сохранились – руки и лицо царя и царевича. Реставрация картины уже идёт.