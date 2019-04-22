ИА «Ореанда-Новости» Вандалы осквернили могилу на Троекуровском кладбище, где покоится певец Евгений Осин. О происшествии сообщают «Вести».

Отмечается, что на могиле исполнителя разбита табличка и сломано ограждение, кроме того, злоумышленники сожгли установленный надгробный крест. По информации СМИ, в таком состоянии могилу отца увидела 12-летняя приемная дочь певца, когда пришла на кладбище с юристом.

Евгений Осин скончался в ноябре 2018 года в возрасте 54 лет от остановки сердца. Состояние Осина в последние дни его жизни было тяжёлым из-за болезней, вызванных злоупотреблением алкоголем и наркотиками.