ИА «Ореанда-Новости» Заявление российского певца Сергея Лазарева, который представляет Россию на «Евровидение», о том, что все участники конкурса сдали кровь на определение национальности, оказалось шуткой. Об этом сообщила телекомпания ВГТРК, которая является официальным вещателе международного конкурса в России.

Ранее Лазарев в эфире телепередачи «Вечерний Ургант» рассказал, что все участники в обязательно порядке сдали анализ крови, чтобы установить их этническое происхождение.