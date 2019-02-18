ИА «Ореанда-Новости». В Сети распространили кадры из эфира Первого канала: по завершении программы «Поле чудес» гости в студии забирают еду, которую, по традиции, приносят с собой участники. При этом у барабана началась настоящая давка, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает «Газета.ру» и ряд других СМИ.

Уже много лет в эфир выходит капитал-шоу «Поле чудес», бессменным ведущим которой является Леонид Якубович. Почти каждый участник шоу, по традиции, привозит с собой всевозможные подарки для ведущего: соленья, выпечку, сладости, различные региональные сувениры. И если сувениры обычно уносят за кулисы, «в музей “Поля чудес”», то судьба съестного оставалась неизвестной. Пока в Сети не появились кадры эфира Первого канала - по ним стало ясно, что съедобные подарки, которые выкладывают на барабан, достаются зрителям в студии.

На официальной странице Первого канала в YouTube опубликованы кадры эфира от 15 февраля, на которых видно, что зрители складывают угощение в пакеты и сумки, в карманы и даже за пазуху. Постепенно у барабана собирается толпа: каждый хочет получить бесплатную еду, люди начинают ожесточённо отталкивать друг друга.

Эти кадры вызвали у пользователей социальных сетей бурную реакцию. Одни осуждали зрителей, другие насмехались над ними, третьи оправдывали гостей студии: съёмки идут долго, и люди должны где-то подкрепиться. Некоторые пользователи писали, что еду просто неудобно хранить в Останкино.

Ведущий Леонид Якубович в телефонном разговоре с корреспондентом агентства Ura.ru отказался комментировать видео с передачи и положил трубку. Ранее он рассказывал в интервью «Комсомольской правде», что судьба съедобных подарков - не секрет, их действительно забирают зрители, а главная задача ведущего при этом - «успеть выскочить из студии».

Александр Калинин, академик РАН, руководитель национального фонда защиты потребителей, высказался по поводу того, что подобное отношение к людям недопустимо. Они сами ведут себя не лучшим образом, но они в этом не виноваты - ответственность ложится на редакторов шоу. Калинин заявил, что «Поле чудес» нужно закрыть, а ведущему пожелал «выйти на пенсию».