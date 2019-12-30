Московского департамента культуры был назначен режиссёр Виктор Рыжаков. По мнению специалистов ведомства, это назначение было тщательно просчитано и не является экстренной мерой, не смотря на то, что назначение было проведено на следующий день после смерти Галины Волчек.





В пятницу, 27 декабря, на должность худрука театра «Современника» приказомСтоит отметить, что Рыжаков лично выступал в московском ТЮЗе и является преподавателем Школы-студии МХАТ. За последний несколько лет он успешно поставил несколько пьес и спектаклей, в том числе «По-Чехову. Три сестры» и «Пьяных».



