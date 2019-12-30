30.12.2019, 16:29
Виктор Рыжаков стал новым художественным руководителем «Современника»
ИА «Ореанда-Новости». Виктор Рыжаков стал новым художественным руководителем «Современника», сообщает издательство «Коммерсантъ».
В пятницу, 27 декабря, на должность худрука театра «Современника» приказом Московского департамента культуры был назначен режиссёр Виктор Рыжаков. По мнению специалистов ведомства, это назначение было тщательно просчитано и не является экстренной мерой, не смотря на то, что назначение было проведено на следующий день после смерти Галины Волчек.
Стоит отметить, что Рыжаков лично выступал в московском ТЮЗе и является преподавателем Школы-студии МХАТ. За последний несколько лет он успешно поставил несколько пьес и спектаклей, в том числе «По-Чехову. Три сестры» и «Пьяных».
В пятницу, 27 декабря, на должность худрука театра «Современника» приказом Московского департамента культуры был назначен режиссёр Виктор Рыжаков. По мнению специалистов ведомства, это назначение было тщательно просчитано и не является экстренной мерой, не смотря на то, что назначение было проведено на следующий день после смерти Галины Волчек.
Стоит отметить, что Рыжаков лично выступал в московском ТЮЗе и является преподавателем Школы-студии МХАТ. За последний несколько лет он успешно поставил несколько пьес и спектаклей, в том числе «По-Чехову. Три сестры» и «Пьяных».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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