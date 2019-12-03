I Virtuosi Italiani («Виртуозы Италии») – оркестр, который уже более 30 лет сохраняет репутацию одного из самых ярких камерных коллективов мировой музыкальной сцены. Гастрольные туры ансамбля, концерты в престижнейших залах мира неизменно вызывают множество восторженных откликов в прессе. Огромное количество звукозаписей коллектива – более 100 CD – отмечено множеством престижнейших премий, среди которых Choc de la Musique, Five Stars – Goldberg Prize, Diapason D'or. «Выдающийся ансамбль! – писал о «Виртуозах Италии» музыкальный критик Энрико Джерарди. – Они блестяще и вдохновенно играют старинный, классический, современный репертуар, вдыхая в произведения настоящую, полную адреналина жизнь».В Доме музыки прославленный оркестр представит программу, в которую вошли арии из опер Вивальди и самый популярный цикл скрипичных концертов композитора «Времена года». Акцент на этих сочинениях в московской программе не случаен: с 2011 года «Виртуозы Италии» являются ensemble-in-residence (официальным ансамблем) венецианской церкви Ла Пьета, где служил Вивальди. Интерпретация его музыки оркестром считается эталонной, а концерты ансамбля – топ-событием сезона в Венеции.В роли солиста и дирижера выступит Альберто Мартини – концертмейстер итальянских «Виртуозов», чей исполнительский темперамент и отточенная техника хорошо известны публике многих стран, в том числе и московской. Еще одна звезда программы – сопрано Роберта Инверницци. Певица завоевала признание как превосходная исполнительница барочной и классической музыки, в ее репертуаре представлены сложнейшие партии из итальянских опер XVIII века.Концерт проходит при поддержке Посольства Италии в Москве и Института культуры Италии в Москве.

13 декабря 2019, Светлановский зал, 19:00

«Виртуозы Италии». Вивальди «Времена года»

Солистка – Роберта ИНВЕРНИЦЦИ, сопрано

Дирижер и солист – Альберто МАРТИНИ, скрипка

В программе:

Вивальди. «Времена года», четыре концерта для скрипки с оркестром

Арии из опер Вивальди и других композиторов эпохи барокко