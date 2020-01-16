ИА «Ореанда-Новости». Модель Алена Водонаева резко прокомментировала новость о увеличении маткапитала.

Телеведущая и модель Алена Водонаева резко отреагировала на новые изменения в мерах социальной поддержки семей. Она заявила, что теперь люди «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» будут заводить детей только ради выплат.

Водонаева также отметила, что родителем ради денег захочет стать какое-нибудь «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки». Такие решения руководства страны могут стать «роковым будущим для наших поколений», считает телеведущая.

Модель подчеркнула, что те, кто не получит деньги, будут вынуждены брать кредиты и платить из поколения в поколение.



Ранее президент России Владимир Путин в своём обращении к Федеральному собранию предложил ввести выплаты семьям, где воспитываются дети от трёх до семи. Кроме того, теперь материнский капитал будет выдаваться с рождением первого ребёнка.