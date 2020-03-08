ИА «Ореанда-Новости». В это воскресенье, 8 марта, Папа Римский Франциск прочёл молитву «Ангел Господень» не из окна дворца в Ватикане, а по видеомосту из библиотеки. Трансляции велась на площади Святого Петра, телевидении и ряде сайтов.

Как пояснили власти, нарушение вековых традиций произошло из-за принятия мер профилактики и предупреждения коронавируса. Как и в случаи любой другой эпидемии, не рекомендуется появляться в местах скопления народа, поэтому было принято решение отменить подобные мероприятия.

Об изменениях в проведении воскресной проведи было объявлено службой печати Святого Петра. Меры были предприняты в соответствии с новым декретом по мерам недопущения распространения коронавируса, продлённом до 3 апреля.